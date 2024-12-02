Студия «Музыкальная лаборатория» в Воскресенске отметила 20-летие

Творческий вечер «Юбилей в кругу друзей» в честь этой важной даты прошел во Дворце культуры «Юбилейный». Коллектив принимал поздравления от своих коллег и почетных гостей праздника.

Студию, которой уже 20 лет руководит Оксана Белобородова, поздравили директор дворца культуры Ольга Севостьянова, главный редактор журналов «Гайдаровские искры» и «Московская читальня», одна из первых участниц студии Екатерина Капырина, настоятель Никольского храма протоиерей Андрей Безручко и художественный руководитель дома культуры «Косяково» Роман Белобородов. Теплые слова в адрес основателя студии прозвучали и от родителей юных музыкантов.

Гитаристы «Музыкальной лаборатории» исполнили для гостей праздника произведения различных жанров. Зрители с восторгом принимали все номера концерта и не скупились на бурные аплодисменты.

Для юбиляров подготовили творческие подарки коллективы дворца культуры. В этот вечер на сцене выступили юные артисты студии кукольного театра «Самоцветы», вокальный ансамбль «Акварель», воспитанники студии подготовки к школе «Все Знайка» и солистка студии «Солнечный зайчик» Арина Федорова. А фольклорный театр «Вечерка» исполнил зажигательные русские танцы и песни.

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