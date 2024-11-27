Воскресенское предприятие помогло с заменой окон школе «Горизонт»

В спортивном зале средней школы заменили восемь окон общей площадью 28 квадратных метров. Целью благотворительной акции было создание комфортных условий для тренировок и поддержка здорового образа жизни молодежи.

Филиал «Воскресенские минеральные удобрения» концерна «Уралхим» не впервые помогает школам муниципалитета. Предприятие является активным участником программы «Уралхим — спорту».

«Мы всегда можем обратиться за помощью к филиалу „ВМУ“ и всегда находим поддержку», — рассказала директор школы Наталья Сергеева. Она добавила, что благодаря помощи предприятия в спортзале отремонтировали раздевалки, полы и стены. Замена окон стала финальным штрихом обновления помещения.

В средней школе «Горизонт» функционирует спортивная школа по единоборствам, которую основали 24 года назад также при поддержке филиала «ВМУ». Более 200 юных спортсменов занимаются здесь художественной гимнастикой, дзюдо, самбо и бадминтоном. В спортивном зале школы проходят соревнования по разным видам спорта и сдача норм ГТО.

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