Предприятие в Воскресенске помогло с благоустройством детского сада

Воскресенский филиал корпорации «Уралхим» помог детскому саду с покупкой оборудования для благоустройства и уборки территории. Дошкольное учреждение получило сертификат на покупку необходимой техники.

Градообразующее предприятие — филиал «Воскресенские минеральные удобрения» объединенной химической компания «Уралхим» — активно участвует в развитии городского округа. В этот раз помощь была оказана детскому саду «Теремок», который входит в состав муниципального образовательного учреждения «Гимназия № 1».

Деньги, выделенные компанией, пошли на покупку снегоуборочной машины, бензинового кустореза, краски для стен и моющего пылесоса.

В ближайшее время филиал «Уралхима» намерен помочь физкультурному центру «Хорлово» с покупкой спортивного оборудования, а также профинансировать установку новых окон в школе «Горизонт».

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