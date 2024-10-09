Мастер-класс по наскальной живописи провели для школьников в Воскресенске

Воскресенские школьники побывали на экскурсии в парке усадьбы Кривякино. Для третьеклассников из школы № 3 подготовили разнообразные активности, помогающие лучше узнать историю Земли.

Интерактивная программа «Древний мир» познакомила ребят с разными интересными фактами из жизни древних животных и людей. Школьникам показали фильм об открытиях палеонтологов, а также продемонстрировали подлинные артефакты и окаменелости.

Изюминкой программы стал мастер-класс по наскальной живописи, где третьеклассники на некоторое время превратились в художников древних времен. Мероприятие дало школьникам возможность получить бесценный опыт и знания об истории нашей планеты.

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