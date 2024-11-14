Школьники из Воскресенска посетили пожарную часть и узнали о спасателях

Ученики лицея имени Героя Советского Союза Стрельцова побывали в Пожарно-спасательной части № 2. Во время экскурсии школьники узнали, чем занимается пожарный, и какие качества важны для этой профессии.

Ребята осмотрели учебный класс, где спасатели тренируются, а также познакомились с пожарной техникой и экипировкой. Огонь и техника всегда впечатляют, и школьники с интересом исследовали пожарный автомобиль. Сотрудники части подробно рассказали о том, как работают спецмашины и какие устройства необходимы для борьбы с огнем.

Кроме того, экскурсия стала отличной возможностью не только рассказать о профессии пожарного, но и научить детей основным правилам безопасного поведения в быту. Пожарная безопасность — это основа защиты жизни и здоровья, особенно в условиях школьного обучения, когда важно привить детям культуру безопасности и ответственность за свои действия.

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