Воскресенский завод выпустит 16 тысяч тонн картонных втулок до конца года

Производство «Фабрика Николь-Пак», расположенное в Воскресенске, планирует достичь нового рекорда по объему выпуска готовой продукции и достичь 16 тысяч тонн картонных гильз за год. Это амбициозное намерение стало частью стратегии компании по постоянному совершенствованию производственных процессов.

За 22 года существования фабрика стала головной площадкой для трех других производственных подразделений в Ульяновской и Владимирской областях, а также в Республике Коми. Совокупный годовой объем выпуска продукции превышает 50 тысяч тонн. В компании работает более 160 сотрудников, из которых 47 трудятся непосредственно в Воскресенске.

Продукция реализуется преимущественно на российском рынке, а также частично экспортируется в страны СНГ. Генеральный директор компании Максим Тарасовский подчеркнул, что в планах предприятия — дальнейшее развитие производственной площадки. Это включает совершенствование технологий, привлечение молодых специалистов, профессиональный рост сотрудников и инвестиционные программы, направленные на обновление и модернизацию оборудования.

Особое внимание на предприятии уделяется безопасности и охране труда. Все производственные площадки оснащены современным оборудованием, а для сотрудников созданы комфортные условия работы.

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