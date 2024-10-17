Спортсмен из Воскресенска победил на чемпионате мира по тяжелой атлетике

Чемпионат мира по пауэрлифтингу и силовому двоеборью по версиям GPA/IPO прошел в Долгопрудном. На соревнованиях успешно выступил тяжелоатлет из Воскресенска Виктор Скокин.

Представитель спортивного клуба «Горняк» выступал в группе ветеранов в возрасте 65-69 лет и соревновался в жиме лежа без экипировки в весовой категории до 82,5 килограмма.

Результат воскресенского спортсмена принес ему золотую награду — Виктор Скокин поднял штангу весом 85 килограммов. Тяжелоатлет также стал бронзовым призером чемпионата среди ветеранов.

Несмотря на возраст, Виктор Скокин не в первый раз демонстрирует высокие результаты на соревнованиях различного уровня. Его сила воли и отличная физическая форма вдохновляют молодых спортсменов и показывают пример мотивации к успеху.

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