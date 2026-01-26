Воскресенский хоккейный клуб одержал победу в матче домашней серии

Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

Хоккейный клуб «Химик» из Воскресенска одержал уверенную победу со счетом 3:0 над «Омскими Крыльями» в домашнем матче, прошедшем 25 января. Воскресенцы досрочно открыли счет и контролировали ход встречи на протяжении всех трех периодов.

Уже на второй минуте матча Иван Рябов открыл счет, что задало тон игре. «После первого гола соперник стал действовать активнее, но мы продолжали четко следовать игровому плану», — прокомментировал автор первой шайбы.

До первого перерыва преимущество удвоил Никита Холодилин, эффектно завершив атаку своего звена. Во втором периоде единственную шайбу в равных составах забросил Александр Пашин, оформив таким образом 4 гола в последних 4 матчах.

В третьем периоде, несмотря на серию атак гостей, надежная игра всех линий «Химика» и блестящий «сухой» матч вратаря Евгения Волохина позволили сохранить победный счет и обеспечить команде уверенную победу.