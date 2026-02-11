Воскресенский «Химик» выиграл у тюменского «Рубина» в матче ВХЛ

21 января состоялись матчи регулярных чемпионатов Всероссийской и Женской хоккейных лиг с участием подмосковных команд, о чем сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Воскресенский «Химик» одержал победу над тюменским «Рубином» со счетом 3:0 в рамках регулярного чемпионата ВХЛ. Это третья подряд победа для подмосковной команды.

Матч проходил в равной и плотной борьбе. В первом периоде «Химик» выдержал стартовое давление соперника и дважды успешно отыграл в меньшинстве, после чего открыл счет. Надежная игра защитников и уверенные действия вратаря Дмитрия Николаева позволили сохранить преимущество во втором периоде. В заключительной трети встречи «Химик» увеличил отрыв благодаря двум шайбам Егора Филина. Дмитрий Николаев отразил все броски по своим воротам и оформил второй «сухой» матч в текущем сезоне.

Встреча прошла на льду ЛДС «Химик» имени Н. С. Эпштейна в присутствии 1634 зрителей. Следующая игра в рамках чемпионата состоится 23 января с командой «Зауралье» из Курганской области.

В этот же день в Уфе состоялся матч регулярного чемпионата Женской хоккейной лиги, в котором дмитровское «Торнадо» уступило местной «Агидели» со счетом 1:3. Хозяйки льда повели в счете уже в первом периоде. Во втором игровом отрезке «Торнадо» сократило разрыв усилиями Ландыш Фаляховой, однако сравнять счет подмосковной команде не удалось. В третьем периоде «Агидель» забросила еще одну шайбу, установив окончательный результат встречи.

Чемпионаты проводятся в соответствии с целями государственной программы Российской Федерации «Спорт России».

