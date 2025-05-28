Воскресенский «Химик» стал серебряным призером Всероссийской хоккейной лиги

Хоккейный клуб «Химик» из Воскресенска стал серебряным призером Всероссийской хоккейной лиги сезона 2024/25. В финале команда уступила «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода со счетом 4:2. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья.

Решающая игра финала прошла в КРК «Нагорный» и закончилась победой хозяев — 5:2. Таким образом, «Химик» занял второе место в чемпионате.

«Я горжусь своими ребятами. Мы проделали огромный путь. Многие в нас не верили, но мы доказали, что умеем играть в хоккей. Поздравляю соперника с хорошей игрой и достойной победой», — прокомментировал главный тренер ХК «Химик» Егор Башкатов.

Отмечается, что за последние три года «Химик» уже во второй раз вышел в финал ВХЛ. В этом сезоне команда показала лучший результат по количеству заброшенных шайб — всего 304. Напомним, Всероссийскую хоккейную лигу организовали в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».