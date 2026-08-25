Воскресенский «Химик» победил московскую «Звезду» в товарищеском матче

В городском округе Воскресенск на льду встретились местные хоккеисты из клуба «Химик» и команда «Звезда» из Москвы. Встреча прошла 25 августа в 15:00 на улице Менделеева, дом 2, и стала частью предсезонной подготовки клубов Высшей хоккейной лиги.

Первый период закончился со счетом 1:0 в пользу гостей. Однако во втором периоде хозяева смогли сравнять счет до 2:2. В начале третьего периода «Химик» вышел вперед и уверенно удержал победу, забив четвертую шайбу на последних минутах.

Главный тренер «Химика» Егор Башкатов поздравил болельщиков с первой победой на домашнем льду и отметил качественную игру. Нападающий Егор Варюшкин поделился, что команда немного ошиблась на пересменке, но игровая злость помогла забить две шайбы и завладеть преимуществом.

Особо отличились игроки Игнат Коротких, Егор Варюшкин, Илья Котляров и Илья Гаврилов.