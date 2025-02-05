Воскресенских школьников посвятили в «орлята России»

Ребята из школ № 2 и № 9 пришли на праздник вместе с родителями, учителями, наставниками и активистами «Движения первых». Новоиспеченных «орлят» поздравили почетные гости — общественные деятели и депутаты.

Школьникам напомнили, что быть «орленком» — это не только честь, но и ответственность. Нужно во всем и всегда быть впереди, воспитывать в себе любовь к Родине, трудолюбие и стремление к знаниям.

Проект «Орлята России» стал современной альтернативой советским традициям, таким как октябрята, пионеры и комсомол, которые прекратили свое существование после распада СССР в 1991 году. Сегодня в системе образования большое внимание уделяется патриотическому воспитанию, и «Орлята России» играют в этом важную роль.