Спортсмены из Воскресенска выиграли 4 медали на всероссийском турнире по карате

Открытый турнир по карате на кубок городского округа прошел в Щелково. Спортсмены из Воскресенской школы по единоборствам показали высокий уровень подготовки и смогли попасть на пьедестал почета.

Соревнования, которые проводятся уже в 14-й раз, собрали около 900 участников из 11 регионов России. На турнир приехали юные каратисты из Москвы и Подмосковья, Забайкальского края, Тверской, Тульской, Нижегородской, Смоленской, Владимирской и других областей нашей страны.

Несмотря на высокую конкуренцию в каждой категории, воскресенские спортсмены, воспитанники тренеров Романа Хлопотова и Ирины Ивановой, выступили очень успешно.

Александр Хлопотов завоевал в упорной борьбе золотую медаль, обладателями бронзовых наград стали Мария Михеева, Ульяна Дулина и Даниил Бахтеев.

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