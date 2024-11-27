Воскресенские шпажисты стали призерами первенства Центрального округа

Соревнования по фехтованию на шпагах прошли в городе Ковров Владимирской области. В первенстве Центрального федерального округа участвовали юноши и девушки в возрасте до 18 лет.

Воскресенские спортсмены показали высокий уровень подготовки и отличные результаты, завоевав места на пьедестале почета. Городской округ на турнире представляли воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию.

Виктории Маркиной не была равных среди девушек-кадетов. Илья Лобыкин стал победителем соревнований среди юношей-кадетов. Оба спортсмена проходят подготовку в училище олимпийского резерва № 2. Серебряным призером турнира стал Никита Козлов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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