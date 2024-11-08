Школьники из Воскресенка приняли участие в литературной игре

Для учащихся третьего класса лицея «Воскресенская кадетская школа» прошла увлекательная литературная игра, посвященная Александру Пушкину. В рамках празднования дня рождения великого поэта школьники узнали много интересного о его жизни и творчестве.

Библиотекарь рассказала детям о няне поэта, Арине Родионовне, которая сыграла важную роль в его воспитании и привила любовь к русской культуре и языку.

Особое внимание было уделено сказкам Пушкина, которые дети изучали через увлекательные игры. Одной из них стало литературное домино, с помощью которого ребята путешествовали по сказочным мирам, знакомясь с яркими персонажами и поучительными сюжетами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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