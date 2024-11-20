Производство кристаллических минеральных удобрений увеличили в Воскресенске

В отделе воскресенских минеральных удобрений компании «Уралхим» увеличили производство моноаммонийфосфата на 10%. Это стало возможным благодаря новому оборудованию.

Теперь предприятие выпускает 165 тонн моноаммонийфосфата в сутки, на 15 тонн больше, чем раньше. Моноаммонийфосфат — это удобрение, которое хорошо растворяется в воде и является отличным источником азота и фосфора для растений.

Увеличение производства стало возможным благодаря запуску нового реактора, который работает на жидком аммиаке. Это часть проекта по повышению производительности, который продолжит развиваться. Одним из этапов будет стабилизация выпуска и улучшение всех этапов производства.

Евгений Вепренцев, начальник отдела сложных минеральных удобрений филиала, отметил, что сейчас изучают все этапы процесса — фильтрацию, упаривание, сушку и фасовку. Это помогает своевременно выявлять проблемы и поддерживать стабильное производство.

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