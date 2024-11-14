Медсестры из Воскресенска прошли обучение по диагностике коклюша и дифтерии

В Воскресенской больнице состоялось обучение медсестер по новым методам диагностики инфекций. Это позволит улучшить выявление коклюша и дифтерии на ранних стадиях.
В городском округе Воскресенск продолжают создавать условия для профессионального развития медицинских сотрудников. В Поликлинике № 1 Воскресенской больницы состоялось обучение старших и процедурных медсестер по теме «Лабораторная диагностика коклюша и дифтерии». Обучение прошли специалисты из взрослой и детской поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий, а также из инфекционных отделений.
Эти знания позволят медсестрам быстрее распознавать симптомы коклюша и дифтерии у пациентов и своевременно направлять их на необходимое лечение. На мероприятии подчеркивалось, что медсестры играют ключевую роль в поддержании здоровья населения, а их работа становится все более значимой и престижной. Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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