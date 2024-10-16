«Урок мужества» для школьников провели в лицее в Воскресенске

Патриотические мероприятия для юных жителей Воскресенска прошли в лицее имени Павла Стрельцова. Они организованы в рамках единого Дня православной культуры, посвященного 80-летию Великой Победы.

На занятии, состоявшемся в здании лицея «Гармония», школьники побеседовали о подвигах солдат и офицеров в годы Великой Отечественной войны. Ребята приготовили рисунки, посвященные героизму советских и российских воинов и юбилею Победы.

Ученики начальных классов побывали на экскурсиях в школьном музее боевой славы, который расположен в здании «Навигатор». А для старшеклассников состоялся «Урок мужества», посвященный подвигу фронтовых медсестер. Школьники читали стихи о самоотверженных девушках, которые выносили раненых с поля боя, рискуя своей жизнью под огнем.

Такие мероприятия проводятся в учреждениях образования муниципалитета регулярно. Тематические классные часы и уроки мужества различного формата дают юным жителям Воскресенска возможность лучше понять, что такое мужество, героизм и патриотизм.

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