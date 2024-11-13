Каратисты из Воскресенска привезли медали с всероссийских соревнований

Спортсмены из Воскресенска выступили на Всероссийских соревнованиях по карате киокусинкай «Большое противостояние» в Москве. Турнир собрал более 1500 участников со всей страны.

В упорной борьбе четверо спортсменов из воскресенской школы — Владимир Скрипин, Алихан Алиев, Виктория Плаксина и Полина Чайлян — заняли третьи места в своих категориях. Вместе с ними другие участники команды также показали себя, выступив на достойном уровне. Атмосфера на турнире была напряженной, но, в то же время, царил дух взаимопомощи и поддержки. Спортсмены выкладывались в каждом бою, а зрители с воодушевлением поддерживали своих фаворитов.

Эти соревнования стали настоящим праздником спорта, где каждый участник смог испытать свои силы, а победители унесли домой заслуженные награды.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».