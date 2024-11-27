Библиотекари из Воскресенска стали лауреатами всероссийского конкурса

Состязание профессионалов проводится для обмена передовым педагогическим опытом в творческой и образовательной сфере, совершенствования способностей и развития познавательного интереса. Конкурс должен поддержать рост творческого потенциала взрослых и детей.

Лауреатами первой степени стали работники библиотеки рабочего поселка Хорлово. Учреждение входит в Воскресенскую централизованную библиотечную систему. Участники конкурса из Воскресенска представили на суд жюри работу «Корзиночка для мамы». Произведение заведующей библиотеки Татьяны Морозовой и библиотекаря первой категории Татьяны Маркеловой получило самые высокие оценки в номинации «Букет любви и нежности».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».