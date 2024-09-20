Производство архитектурного стекла наладят в Воскресенске

«Хочется отметить заинтересованность администрации Воскресенска в помощи бизнесу по расширению производственных мощностей. Доступно рассказывают о программах поддержки региональных и федеральных», — говорит гендиректор компании «Маско-Гласс» Юрий Киселев.

Генеральный директор компании уже познакомился с земельными участками на территории Воскресенска, которые администрация округа может предоставить в рамках программы «Земля за 1 рубль».

Программа «Земля за 1 рубль» помогает предприятиям, реализующим импортозамещение товаров. Инвесторы берут земельный участок в аренду всего за рубль в год и в течение трех лет должны реализовать свой проект.

«В настоящее время у нас семь инвесторов уже получили земельные участки, уже осваивают. Нашему предприятию, которое является обособленным подразделением Волгоградской компании, мы сейчас подыскиваем земельный участок для строительства нового завода», — рассказала заместитель начальника управления инвестиций, промышленности и торговли администрации городского округа Воскресенск Наталья Андреева.

На сегодняшний день в Воскресенском подразделении «Маско-Гласс» трудятся около 50 сотрудников, включая руководящий персонал. В случае успешной реализации нового направления производства, здесь появится еще от 30 до 50 вакансий.

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