Воскресенск стал одним из лидеров по организации отдыха в Подмосковье

Округ вошел в тройку лидеров в рейтинге реализации проекта «Лето в Подмосковье» среди муниципалитетов с населением свыше 150 тысяч человек. Рейтинг учитывал оформление пространств, качество мероприятий и информационное продвижение.

При составлении рейтинга оценивали использование единого фирменного стиля при оформлении городских и парковых пространств, качество дизайна и функциональности мест проведения мероприятий, привлекательность сувенирной продукции, а также интенсивность и качество информационного продвижения в средствах массовой информации и социальных сетях.

В этом сезоне в Воскресенске провели множество концертов, игровых и анимационных программ, мастер-классов. Традиционно прошли праздники сел и деревень, а также фестивали «Белое озеро», «Золотово Фест», «Фестиваль йоги» и «Красное сельцо».

Летние мероприятия в парках усадьбы Кривякино и «Москворецкий», оформленные в едином фирменном стиле, стали узнаваемым символом лета. Гости оценили продуманный дизайн пространств, качественную организацию и доступность информации о событиях.

Впереди жителей и гостей округа ждут новые программы и проекты, которые будут радовать яркими впечатлениями.