Воскресенск стал лидером цифровой трансформации спорта в Московской области

На Коллегии Министерства спорта Московской области, прошедшей в Доме Правительства региона, эксперты подвели итоги года. И признали городской округ Воскресенск лучшим в области цифровой трансформации спорта.

Высокую оценку получили как муниципалитет в целом, так и его ведущие спортивные учреждения и руководители, сообщили в администрации округа.

В номинации «Лучший муниципальный орган управления физической культурой и спортом» победило Управление по физкультуре, спорту и работе с молодежью под руководством Михаила Бахтова. Директор «Спортивной школы по единоборствам» Анатолий Гизятов удостоен благодарности министра спорта РФ за вклад в развитие отрасли. Лучшей организацией, реализующей программы спортивной подготовки, признана СШОР «Академия спорта» (директор Наталья Старцева).

«Эти высокие награды — признание эффективной работы на стыке традиций и инноваций. Именно наши специалисты показывают лучшие результаты в работе с системой „Мой спорт“, именно наши тренеры и спортсмены задают высокую планку», — отметили в администрации, поздравляя всех причастных с заслуженными наградами.