Воскресенск стал лидером Подмосковья по посещаемости учреждений культуры
Воскресенск занял первое место в Московской области по уровню достижения показателя «Число посещений организаций культуры» по результатам мониторинга Министерства культуры и туризма Московской области за первое полугодие 2026 года. За шесть месяцев учреждениями культуры округа зафиксировано рекордное число визитов — 1 130 058 человек.
Высокие цифры свидетельствуют о растущем интересе жителей к культурной жизни родного края. Воскресенцы активно посещают библиотеки, культурно-досуговые учреждения, парки, детские школы искусств, театральные и концертные постановки.
Первое место — это признание эффективности работы управления культуры администрации округа и общая заслуга всего творческого сообщества: руководителей коллективов, библиотекарей, сотрудников парков, педагогов школ искусств и организаторов мероприятий.
Впереди — насыщенная программа второго полугодия 2026 года. В округе продолжится развитие культурной инфраструктуры, внедрение современных цифровых форматов взаимодействия с аудиторией. Зрителей ждут новые яркие проекты, фестивали и премьеры.