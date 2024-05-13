Воскресенск подготовился к пожароопасному сезону | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 15:43 Воскресенск подготовился к пожароопасному сезону Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

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Штатная численность части составляет 23 человека. В их распоряжении семнадцать единиц лесопожарной и шесть единиц лесохозяйственной техники.

Тушением пожаров в лесах на территории городского округа Воскресенск занимается лесопожарная станция 2 типа «Хорлово» Виноградовского-Егорьевского филиала Государственного автономного учреждения Московской области «Центрлесхоз», а также воскресенский пожарно-спасательный гарнизон.

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Лесопожарная часть обслуживает территорию девяти участковых лесничеств на площади порядка 50 тысяч гектар, выполняя работы по предупреждению, предотвращению и непосредственно тушению лесных пожаров.

«Перед началом пожароопасного сезона традиционно проводятся профилактические беседы с местными жителями. Наша цель — предотвратить нарушение лесного законодательства по противопожарной безопасности. В этом нам помогают камеры видеонаблюдения, которые фиксируют термические точки в режиме реального времени. Благодаря им определяются точные координаты возгорания», — рассказал старший участковый лесничий Хорловского лесничества Николай Гражданцев.

Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

В целях защиты населенных пунктов и лесных территорий от пожаров на территории округа проложены минерализованные полосы протяженностью около 60 километров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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