Восемь железнодорожных станций переименовали в Подмосковье

Названия восьми станций изменили в Московской области. Переименованные объекты расположены на Белорусском, Ярославском, Рижском и Казанском направлениях.

На Белорусском направлении остановочный пункт на 109 километре теперь называется «Платовская», а пункт на 144 километре стал «Корытово». На Ярославском направлении переименовали остановочный пункт на 64 километре в станцию «Лесная».

На Рижском направлении изменения затронули два остановочных пункта: 141 километр теперь называется «Москвич», а 149 километр — «Подмосковные дачи».

Что касается Казанского направления, остановочный пункт на 73 километре получил новое имя «Смолево», пункт на 95 километре стал известен как «Беливо», а платформа на 32 километре теперь называется «Беззубово».