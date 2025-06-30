Восемь заброшенных санаториев и баз отдыха выставят на торги в Подмосковье в июле

В июле Московская область предложит инвесторам шесть крупных имущественных комплексов бывших санаториев, баз отдыха и социальных учреждений. Общая площадь объектов составляет свыше 24,6 тысячи квадратных метров, а земельных участков — более 26 гектаров.

На территории региона много центров, рекреационных зон и прочих пространств, которые разрушены или заброшены.

«Они занимают большие территории и имеют хорошие инвестиционные возможности. Мы предлагаем такие территории инвесторам, которые смогут использовать их для создания туристических, социальных и бизнес-объектов. Это позволит вовлечь недвижимость в хозяйственный и экономический оборот, и что немаловажно использовать ее для блага людей», — пояснил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Бизнесу предложат 13 зданий, расположенных в бывшем санатории в деревне Кузяево в Раменском округе. Аукцион состоится 4 июля. Стартовая цена составит 57,2 миллиона рублей.

На торги 15 июля выставят бывший учебный корпус в Ногинске за 48,8 миллиона рублей. На следующий день состоится конкурс на приобретение девяти зданий бывшего оздоровительного центра в Кашире. Начальная цена — 10,9 миллиона рублей.

Инвесторов также ищут ветеринарная станция в Электрогорске, состоящая из двух зданий, реабилитационный центр «Русь» в Клину и детский лагерь в поселке имени Цюрупы в городском округе Воскресенск.

Подробная информация о предлагаемых комплексах содержится на площадке АО «РАД». На сайте также можно подать заявку на участие в тендере.