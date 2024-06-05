Восемь выпускников школ Химок получили 100 баллов на ЕГЭ

Восемь выпускников школ городского округа Химки набрали по сто баллов по итогам первых Единых государственных экзаменов. Одиннадцатиклассники успешно прошли испытания по литературе и химии.

Поздравил выпускников с высокими результатами глава городского округа Химки Дмитрий Волошин. Экзамен по литературе успешно сдали семь школьников, и еще одна выпускница вышла с сотней баллов с госэкзамена по химии.

«ЕГЭ — это важный для ребят этап на пути к заветной цели. Впереди поступление в вуз. Поздравляю выпускников и их наставников», — написал Дмитрий Волошин в своем Telegram-канале.

Дарья Волкова и Дарья Труба из лицея № 12, Камилла Бирюкбаева и Софья Михненко из лицея № 15, Юлия Чулкова из школы № 1, Злата Цуприяк из школы «Наследие» и Аделина Шаймарданова из НОЧУ «Современная школа» отличились на экзамене по литературе. У выпускницы лицея № 12 Дарьи Шелеповой — 100 баллов по химии.

Основной период сдачи Единого государственного экзамена завершится 11 июня. Последними ученики пойдут сдавать такие предметы, как история, биология и письменная часть по иностранным языкам. Резервные дни для прохождения испытаний пройдут с 20 июня по 1 июля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».