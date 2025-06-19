Восемь выпускников из Одинцова набрали 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку

Одиннадцатиклассники из Одинцова продолжают показывать блестящие результаты на Едином государственном экзамене. В округе уже есть и мультистобалльница — выпускница школы № 3 Дарья Степнова получила высший балл по русскому языку и литературе.
В число отличников вошли Арина Дубинина из образовательного центра «Флагман», Анисия Федосеева и Иван Ермошин из Одинцовской лингвистической гимназии, Анастасия Маркитан и Маргарита Соловьева из школы «КвантУм» имени Фабричнова, Юлия Фоменко из Одинцовского лицея № 2 и Елисей Яшков из школы № 3.
«Такие результаты не только подчеркивают индивидуальные успехи учащихся, но и говорят о высоком качестве преподавания в образовательных учреждениях Одинцова. Школы активно внедряют новые методики обучения и программу подготовки к экзаменам, что помогает выпускникам достигать таких результатов», — прокомментировали в пресс-службе муниципалитета.
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