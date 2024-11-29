Пять школ и три детских сада построили в Одинцове в 2024 году

По вводу новых образовательных учреждений в Одинцовском округе 2024 год стал рекордным. В рамках масштабной программы развития инфраструктуры образования в муниципалитете открыли сразу пять новых средних школ и три детских сада.

Однако, важно отметить разницу в источниках финансирования — только две школы, расположенные в микрорайонах Горки-2 и Немчиновка, были построены за счет средств местного бюджета. Строительство остальных трех школ, а также всех возведенных детских садов, осуществлялось за счет внебюджетных источников финансирования.

Открытые в 2024 году школы отличаются по своей вместимости и предполагаемой специализации. Одна из них, коррекционная школа «Надежда», рассчитана на 200 учащихся. Другая, в микрорайоне Одинцово-1, сможет принять 1160 учеников. Третья, в Заречье, спроектирована на 600 мест.

В микрорайоне Одинцово-1 был построен еще один детский сад на 130 мест. Два аналогичных детских сада, на 130 мест каждый, были возведены в жилом комплексе «Семейный». Дополнительный детский сад на 60 мест открыт в Одинцово-1. Эти новые детские сады значительно увеличат доступность дошкольного образования для жителей района, способствуя комфорту и благополучию семей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».