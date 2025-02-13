Восемь участников ВОВ стали почетными гражданами Можайска

На заседании Совета депутатов Можайского округа звание «Почетный гражданин» присвоили восьми участникам Великой Отечественной войны, проживающим в муниципалитете. Скоро им вручат специальные знаки и удостоверения.

Идею присвоения званий предложило Министерство обороны Российской Федерации. Поддержку оказал президент России Владимир Путин.

Так, почетным гражданином Можайского округа стала фронтовик Нина Копина. Она была свидетельницей боя «на безымянной высоте» у деревни Рубежанка Калужской области.

Кроме того, звание получили освобождавшая Киев радист-телеграфист Клавдия Ровинская, освобождавшая Белоруссию санинструктор Анастасия Толоконникова, ветераны-железнодорожники Татьяна Савченкова и Анастасия Золкина, Евгений Алексеев и Николай Карцев иучастник Венгерских событий Виктор Драгин.

Ранее мы рассказывали о том, что ветеран войны Ольга Савельева в Можайске отметила 85-летие.