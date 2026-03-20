Восемь участков дорог в Коломне включили в региональную программу ремонта

Восемь участков региональных дорог общей протяженностью почти 30 километров отремонтируют в городском округе Коломна в 2026 году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». В региональную программу ремонта автомобильных дорог на 2026 год включены отдельные участки трасс Егорьевск — М-5 „Урал“, Коломна — Озеры, Егорьевск — М-5 „Урал“ — Старое Бобренево, Гололобово — Хлопна — Петрово — Ильинское, Коломна — Сельниково — Левино (два участка), Коломна — Акатьево — Горы — Озеры — Апраксино, а также отрезок улицы Астахова в Коломне.

Самый протяженный ремонт запланирован на трассе Егорьевск — М-5 „Урал“ — здесь на участке от села Чанки до деревни Новая приведут в порядок 13,7 километра региональной дороги.

Подрядные организации приступят к ремонтным работам сразу, как только наступят благоприятные погодные условия.

Добавим, что также в 2026 году в городском округе Коломна планируется отремонтировать почти 42 километра муниципальных дорог. Самые протяженные из них — это участки в населенных пунктах Шеметово, Апраксино, Пирочи, Щепотьево, Новое Бобренево, Радужный и в коломенском микрорайоне Подлипки.