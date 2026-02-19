Восемь проектов инициативного бюджетирования реализуют в Истре

Жители муниципального округа Истра активно поддержали проекты инициативного бюджетирования в этом году. По итогам голосования до конца года воплотят в жизнь восемь инициатив на общую сумму 18,8 миллиона рублей.

Шесть проектов направлены на благоустройство территорий детских садов. Новые игровые элементы, беседки и песочницы появятся в учреждениях № 32 в Глебовском, № 16 в Первомайском, № 10, 24, 52/2 и 49 в Истре, а также № 51 в Кострово.

Седьмой проект касается развития спорта. Нежилое помещение переоборудуют под отделение «Лыжные гонки» в Истринской спортшколе имени Натальи Федорович.

«Инициативное бюджетирование позволяет жителям самим решать, что важно улучшить в первую очередь. Мы видим, как меняются наши дворы и учреждения благодаря такой поддержке», — отметили в администрации округа.

С 2022 года в муниципалитете по линии образования реализовали 34 проекта. Только в прошлом году воплотили пять инициатив.