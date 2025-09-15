Восемь подъездов отремонтировали в Черноголовке

В округе завершен ремонт восьми подъездов многоквартирных домов, расположенных на Школьном бульваре и в городке Ногинск-4. Этот этап стал частью масштабной программы, направленной на улучшение жилищных условий и повышение комфорта проживания для жителей региона.

В рамках программы запланировано обновление 16 подъездов в различных домах наукограда. На сегодняшний день, работы в половине из них уже полностью завершены. Подрядная организация прилагает все усилия, чтобы завершить ремонт оставшихся восьми подъездов к середине октября.

Комплексный ремонт уже был завершен в первом, втором и третьем подъездах дома № 7, а также в четвертом, пятом и шестом подъездах дома № 19 на Школьном бульваре. Кроме того, подрядчик завершил работы в домах № 2 и № 18, расположенных в городке Ногинск-4.

В настоящее время ремонтные работы активно ведутся по следующим адресам: улица Лесная, 4а, улица Центральная, 12, Институтский проспект, 11 и Проезд Строителей, 8. Согласно плану, все работы по ремонту подъездов в Черноголовке должны быть завершены в период с 15 по 30 октября.