Восемь площадок для новогодних фейерверков оборудовали в Ленинском округе

В разных частях Ленинского городского округа накануне Нового года обустроили восемь специальных площадок для праздничных фейерверков. Они полностью соответствуют требованиям пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий.

Заместитель главы Ленинского городского округа Эдуард Арадушкин призвал жителей строго соблюдать правила применения пиротехники и воздерживаться от запусков в несанкционированных местах.

«Мы хотим, чтобы каждый житель и гость нашего округа смог насладиться праздничной атмосферой, не опасаясь за свою безопасность», — сказал Эдуард Арадушкин.

Запускать салюты в Видном можно на площадке между домом № 70 по проспекту Ленинского Комсомола и домом № 30 на Советской улице, а также на пустыре за детским садом № 5 «Улыбка», напротив дома № 6, корпус № 2, на Радужной улице.

В числе разрешенных для фейерверков зон: футбольное поле на Школьной улице в поселке Молоково, пригородное шоссе в поселке Мисайлово, Южная улица в поселке Дрожжино, Лесная улица в поселке Боброво, участок вблизи дома № 15 в Северном квартале в деревне Сапроново и пространство рядом с ФК «Носороги» в поселке Володарского.

Отметим также, что перед каникулами во всех образовательных учреждениях Ленинского округа проведут профилактическую работу с воспитанниками. Ребятам напомнят о мерах безопасности и правилах использования пиротехники.