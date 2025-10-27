Восемь опор линии электропередачи заменили на Парковой улице в Звенигороде

На улице Парковой в Звенигороде Одинцовского округа специалисты «Мособлэнерго» реконструировали линию электропередачи. Энергетики заменили 260 метров старого кабеля на самонесущий изолированный провод, заменили восемь опор линий электропередачи и установили шесть новых светильников наружного освещения.

В результате реконструкции удалось улучшить электроснабжение примерно восьмидесяти частных домовладений на улицах Парковой, Советской и Некрасова, Горького, Кирова и в Зеленом тупике. Еще одним плюсом модернизации стала возможность перераспределить нагрузки в сетях и снизить риски технологических нарушений. В ходе работ прошла замена семи вводов в дома потребителей и переподключение четырех абонентов.

Всего в 2025 году в Одинцовском округе планируется капитально отремонтировать свыше 27 километров линий электропередачи и завершить модернизацию 18 трансформаторных подстанций.