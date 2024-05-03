Восемь новых пешеходных дорожек появятся в Воскресенске | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 19:35 Восемь новых пешеходных дорожек появятся в Воскресенске Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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В городском округе Воскресенск проложат новые асфальтированные пешеходные дорожки. Они появятся вблизи социальных объектов с большим пешеходным потоком.

Глава Воскресенска Алексей Малкин попросил жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным со строительными работами. Он сообщил, что новые пешеходные дорожки появятся в поселке Фосфоритный, на участке от улицы Воинской славы до дома номер № 3 и на улице Воинской славы, от дома № 1 до автомобильной дороги.

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В городе Белоозерский работы проведут на улице Коммунальная, от дома № 15 до дома номер 20А, а в селе Федино, между домами № 6 и № 7 до автобусной остановки.

Отметим, что работы проведут в рамках региональной программы «Пешком».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье вошло в топ-3 по качеству городской среды за 2023 год.

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