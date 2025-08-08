Восемь народных троп обустроили в Лосино-Петровском в 2025 году

Работы по программе «Пешком» завершили в Лосино-Петровском. По плану этого года в округе оборудовали все восемь народных троп.

Локации, где появлялись пешеходные маршруты, предлагали сами жители. Такие тропы разной протяженности теперь есть у домов № 14, 18 и 24 по улице Горького и домов № 11 и 17 на улице Строителей в Лосино-Петровском.

Кроме того, удобнее добираться до популярных мест теперь жителям поселка Биокомбината — тропу проложили от дома № 8 к остановке общественного транспорта. Также пешеходные маршруты оборудовали у домов № 11 на Заречной улице и дома № 4 на Березовой улице в поселке Свердловский.

Отметим, что в рамках программы «Пешком» дорожки строят по маршрутам, которыми ежедневно пользуются жители. Они ведут до школ, поликлиник, магазинов, церквей или детских площадок.

В следующем году работы продолжат. Локации также будут выбирать с учетом мнений жителей округа.