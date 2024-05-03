Восемь народных троп благоустроят в Химках в 2024 году | 360°

03 мая 2024, 14:49
Восемь народных троп благоустроят в Химках в 2024 году
Восемь народных троп в Химках благоустроят по региональной программе «Пешком». За последние годы в округе преобразили свыше 50 пешеходных дорожек.
Работы проведут в разных микрорайонах. В Химках народные тропы оборудуют на улице 9 Мая, Гоголя и Юбилейном проспекте. Также благоустройство проведут в деревне Юрлово, Брехово, в Школьном микрорайоне и в Луневском. Облагородят и общественные пространства в сквере «Минутка» и вблизи остановки «Улица Строителей».
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Пешеходные тропы отремонтируют по единому стандарту. На дорогах уложат асфальт шириной два метра и установят бортовой камень.
Напомним, что программу по благоустройству тротуаров реализуют в регионе с 2021 года.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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