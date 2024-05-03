Восемь народных троп благоустроят в Химках в 2024 году | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 14:49 Восемь народных троп благоустроят в Химках в 2024 году Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Восемь народных троп в Химках благоустроят по региональной программе «Пешком». За последние годы в округе преобразили свыше 50 пешеходных дорожек.

Работы проведут в разных микрорайонах. В Химках народные тропы оборудуют на улице 9 Мая, Гоголя и Юбилейном проспекте. Также благоустройство проведут в деревне Юрлово, Брехово, в Школьном микрорайоне и в Луневском. Облагородят и общественные пространства в сквере «Минутка» и вблизи остановки «Улица Строителей».

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Пешеходные тропы отремонтируют по единому стандарту. На дорогах уложат асфальт шириной два метра и установят бортовой камень.

Напомним, что программу по благоустройству тротуаров реализуют в регионе с 2021 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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