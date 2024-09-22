Восемь контейнерных площадок отремонтировали в Реутове с начала года

Первый заместитель главы городского округа Реутов Алексей Ковязин осмотрел городские дворы по тем адресам, по которым поступили жалобы от жильцов. По итогам обхода предложили отремонтировать контейнерную площадку на улице Гагарина. Всего с начала года модернизировали восемь таких объектов.

Вместе с профильными сотрудниками администрации первый замглавы Реутова Алексей Ковязин проинспектировал придомовые территории по обращениям горожан.

«По всем обращениям, которые поступают в администрацию, мы даем не просто обратную связь, мы стремимся к максимально оперативному реагированию», — подчеркнул он.

Комиссия обошла три корпуса дома № 8 по Парковой улице, а также дома № 42/10, № 40, № 27, № 25, № 23 по улице Гагарина. Горожане жаловались на плохое состояние дворов, сухие ветви деревьев, скудное освещение и озеленение. Поступали жалобы и по несвоевременному или некачественному вывозу мусора.

Контейнерную площадку вблизи дома № 23 по улице Гагарина решили модернизировать. Новая конструкция облегчит вывоз мусора, он не будет разлетаться по двору и дороге.

Восемь контейнерных площадок в Реутове с начала года уже обновили, четыре сейчас реконструируют. Там обустроят новое основание, поставят ограждение, заменят контейнеры и увеличат их вместимость.

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