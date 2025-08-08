Восемь команд вышли в плей-офф Кубка Александра Овечкина в Подмосковье

В Красногорске и Мытищах прошли первые матчи серии2 плей-офф международного Кубка Александра Овечкина по хоккею среди детско-юношеских команд ведущих академий России, Белоруссии и Казахстана. Восемь сильнейших коллективов, определившихся по итогам группового этапа, продолжили борьбу за призовые места.

Остальные команды соревнуются за позиции с восьмой по 24-ю.

Подольский «Витязь» 7 августа уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» со счетом 4:1. Московский ЦСКА уверенно переиграл омский «Авангард» с показателем 7:1. Казанский «АК Барс» разгромил череповецкую «Северсталь» со счетом 12:2, а красногорская «Красная Машина Юниор» потерпела поражение от ярославского «Локомотива» — 1:15.

Параллельно проходили игры «Серебряного плей-офф».

Все результаты турнира опубликованы на официальном сайте, а за ходом матчей можно следить в прямом эфире в официальном сообществе Кубка Александра Овечкина в соцсети «ВКонтакте».

В среду легендарный хоккеист Александр Овечкин лично пообщался с юными участниками соревнований, сфотографировался с ними и оставил всем желающим автограф.

Турнир ОвиCUP проводят в Подмосковье по инициативе губернатора с 2018 года. В этом году он проходит уже в седьмой раз, собрав рекордное количество участников — 24 команды из лучших хоккейных академий России, Белоруссии и Казахстана.

Соревнования организованы в рамках реализации государственной программы «Спорт России».