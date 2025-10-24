Восемь коллективов представят Подмосковье на всероссийском театральном конкурсе

В ноябре в начнется второй этап осенней серии всероссийского молодежного проекта «Театральный поединок». Талантливые юные актеры будут соревноваться в мастерстве импровизации и сценического перевоплощения.

В Министерстве культуры и туризма Московской области уточнили, что за выход в полуфинал будут бороться восемь сильнейших театральных коллективов региона.

Среди них — детский эстрадный музыкальный театр «Мюзикл» из Химок, студия «Позитив» из Электростали, волоколамский коллектив «Дебют», «СказкаГрад» из Павловского Посада, красногорская «Овация», театральная студия «Мозаика» из Дедовска, театр мюзикла «Успех» из Люберец и студия «Верю» из Белоозерского.

Поединки четвертьфинала пройдут 2 и 3 ноября — площадками для творческих баталий станут Яхрома и Дзержинский.

Уже 9 ноября в Балашихе состоится полуфинал, где определят финалистов сезона. Завершающее состязание пройдет 24 ноября на большой сцене Московского губернского театра.

Пока участники готовятся к новым испытаниям, в рамках проекта продолжатся мастер-классы и тренинги от профессиональных режиссеров и педагогов театрального искусства. Занятия охватят все 32 коллектива, участвующие в сезоне, независимо от результатов отборочных туров.

В этом году в «Театральном поединке» принимают участие более 600 юных актеров из 25 городов и поселков Московской области.

Организатором проекта выступает организация «Единое творческое пространство» при поддержке Министерства культуры и туризма региона.