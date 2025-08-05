Восемь игровых площадок заменили в Егорьевске

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» в округе ведется активная работа по обновлению детских игровых площадок. В этом году запланирована замена десяти игровых локаций, и на данный момент уже установлено восемь новых площадок.

Новое игровое оборудование появилось во втором микрорайоне у домов № 11, 12, 13, 54, а также на улице Советской, дом 197/17 и улице Горького, дом 19/10. С полным списком обновленных игровых площадок можно ознакомиться по ссылке.

Глава муниципального округа Егорьевск Дмитрий Викулов подчеркивает, что при установке площадок особое внимание уделяется соответствию современным требованиям к безопасности и оснащению.

«Мы стремимся создать максимально безопасное и комфортное пространство для игр и развлечений наших детей, поэтому новые площадки оборудуются специальным амортизирующим покрытием, которое оберегает от получения травм при падении», — добавил Дмитрий Викулов.

Также он отметил, что все игровые элементы изготовлены из качественных и экологически чистых отечественных материалов, что гарантирует их долговечность и безопасность для здоровья детей. На каждой площадке предусмотрены скамейки и урны для поддержания чистоты и порядка, а также освещение и видеокамеры, подключенные к системе «Безопасный регион».