Восемь боеприпасов времен Великой Отечественной войны обезвредили в Рузе

Во вторник, 30 июня, специалисты специализированного поисково-спасательного отряда ГКУ МО «Мособлпожспас» ликвидировали восемь боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Опасную находку обнаружили в лесополосе неподалеку от села Покровское.

Заместитель начальника 265-й пожарно-спасательной части Владимир Старостин сообщил, что о взрывоопасных предметах в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщили участники местного поискового отряда.

Прибыв на место, взрывотехники идентифицировали боеприпасы как шесть ручных гранат РГД-33, ручную гранату Ф-1 и 45-миллиметровый артиллерийский снаряд времен ВОВ. Снаряды перевезли на специальный полигон в взрывобезопасном контейнере и обезвредили в соответствии с инструкцией.

Работники поисково-спасательного поста 265-й пожарно-спасательной части совместно с сотрудниками Центра обеспечения пунктов управления МЧС России обеспечили взаимодействие взрывотехников с экстренными службами Рузского муниципального округа и безопасность проведения взрывотехнических работ.