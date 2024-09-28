Восемь блочных котельных построят в Шатуре за три года

Модернизация объектов теплоснабжения и инженерной инфраструктуры продолжается в Шатуре. В ближайшие три года в округе построят блочные котельные в Радовицком, Бакшееве, Мишеронском, Шатурторфе, ЦУС «Мир», микрорайоне Керва, Туголесском Бору и Пышлицах.

В Радовицком, Бакшееве и Мишеронском уже приступили к работе, в остальных готовят документы. Еще в шести котельных устанавливают баки запаса холодной воды в рамках капитальных ремонтов.

Николай Прилуцкий посетил котельную в поселке Бакшеево. Там отремонтировали насосные системы, котлы и другое оборудование, а рядом начали строительство новой. Действующий агрегат готов к отопительному сезону.

«Рассчитываем входить в следующий отопительный сезон уже с этим объектом», — отметил он в своем телеграм-канале.

В Рошале готовятся к строительству очистных сооружений. Действующие работают с 1961 года. Они не отвечают современным стандартам, поэтому подлежат замене на новые. Большой проект завершится в 2028 году. Отметим, что несколько лет назад очистные сооружения построили в Шатуре.

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