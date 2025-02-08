Воробьев: волонтеры Подмосковья приехали в Анапу для очистки побережья от мазута

Волонтеры Подмосковья приехали в Анапу. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более 80 человек вместе с другими активистами будут очищать побережье черного моря от мазута.
«Ребята, спасибо за ваше неравнодушие и вклад в спасение экологии! Мы вами гордимся и, пожалуйста, берегите себя», — подчеркнул губернатор.
Сейчас на берегах продолжаются работы по очистке от мазута и спасению пострадавших животных. На благо экологии трудятся пять тысяч человек и более 600 единиц техники.
Подмосковные волонтеры уже присоединились к делу и работают в Едином центре по спасению птиц. Здесь создали полный цикл помощи: организовали площадки для приема, помывки, первичной обработки и реабилитации пернатых.
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