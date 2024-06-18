Воробьев: в Подмосковье догазифицируют больше всего СНТ в России

Московская область на сегодняшний день занимает лидирующие позиции в России по реализации программы социальной газификации. В этом году в регионе планируют догазифицировать больше всего садовых некоммерческих товариществ в стране (СНТ). Соответствующую работу обсудил губернатор Московской области Андрей Воробьев с руководящим составом регионального правительства и главами муниципалитетов.

В Московской области газ подведен уже в 3,1 тысячи населенных пунктов региона. Теперь на очереди стоят СНТ.

«Мы догазифицировали более 110 тысяч домов — это индивидуальное жилищное строительство. Теперь новый вызов, к которому нужно подойти взвешенно, — СНТ. Мы должны их газифицировать с умом. Качественная и надежная инфраструктура имеет принципиальное значение — это и электроснабжение, и такая элементарная вещь, как подъезд к дачным участкам», — указал губернатор Подмосковья.

Воробьев подчеркнул, что правительство должно выстроить четкий алгоритм по догазификации СНТ.