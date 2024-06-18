Воробьев: в Подмосковье догазифицируют больше всего СНТ в России
Московская область на сегодняшний день занимает лидирующие позиции в России по реализации программы социальной газификации. В этом году в регионе планируют догазифицировать больше всего садовых некоммерческих товариществ в стране (СНТ). Соответствующую работу обсудил губернатор Московской области Андрей Воробьев с руководящим составом регионального правительства и главами муниципалитетов.
В Московской области газ подведен уже в 3,1 тысячи населенных пунктов региона. Теперь на очереди стоят СНТ.
«Мы догазифицировали более 110 тысяч домов — это индивидуальное жилищное строительство. Теперь новый вызов, к которому нужно подойти взвешенно, — СНТ. Мы должны их газифицировать с умом. Качественная и надежная инфраструктура имеет принципиальное значение — это и электроснабжение, и такая элементарная вещь, как подъезд к дачным участкам», — указал губернатор Подмосковья.
Воробьев подчеркнул, что правительство должно выстроить четкий алгоритм по догазификации СНТ.
О том, что социальная газификация будет распространяться на СНТ, заявил президент России Владимир Путин. Дачники и раньше могли пользоваться этой услугой, однако газ подводился только до границ садового товарищества. Чтобы подвести трубу к дому, гражданам приходилось платить из своего кармана. Теперь же газопровод будут подводить без привлечения средств местных жителей.
Генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов сообщил, что теперь гражданам будет достаточно заключить комплексный договор и оплатить услуги внутри участка, включая оборудование. При этом стоимость услуг зависит от двух параметров — протяженности участка и выбора оборудования.
По предварительной информации, на территории Подмосковья под программу социальной газификации попадает 3,8 тысячи СНТ.
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