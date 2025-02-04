Воробьев: уникальный фельдшерский здравпункт откроют в поселке Дубки в 2025 году

Уникальный фельдшерский здравпункт откроют в поселке Дубки в Одинцове в этом году. Он станет первым социальным объектов в стране, при строительстве которого применят технологии 3D-печати, рассказал губернатор Андрей Воробьев в Telegram-канале .

Площадь здравпункта составит 100 квадратных метров. В нем будут получать помощь около тысячи жителей поселка и соседних населенных пунктов. Для них обустроят кабинеты врачей, прививочные, палаты для временного пребывания, а также парковку.

«Всего в этом году введем три ФАПа и еще 11 фельдшерских здравпунктов. Строим их по президентскому нацпроекту „Продолжительная и активная жизнь“», — добавил Воробьев.

Новые фельдшерские пункты в этом году также появятся в поселке совхоза «Буденновец», в деревне Мисирево, селах Сокольниково и Ильинское, а также в деревнях Курьяново, Каменка, Ивакино, Протасово, Кузьмино, Поповская, Колычево, Назарьево, поселке Пустоши и селе Лелечи.