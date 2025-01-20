Воробьев: трансформация ЦСС в Подмосковье ускорила строительство на 3 месяца

Рекордные пять миллионов квадратных метров коммерческой недвижимости ввели в Подмосковье за год. Таких успехов удалось достичь во многом за счет трансформации Центра содействия строительству. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что за год также удалось сократить сроки выхода на стройку с 11 до восьми месяцев.

«За прошедший 2024 год мы смогли увеличить объем введенных коммерческих площадей с 3,8 миллиона квадратных метров до пяти миллионов квадратных метров. Это произошло благодаря более гибкой работе с теми, кто обращается к нам за помощью по вопросам технических условий, различных согласований, разрешений. Видим, что при готовности к трансформации можно достичь заметных результатов в каждой сфере. Хочу напомнить, что один из новых показателей, который установил президент — это, как раз, ввод коммерческих и нежилых объектов», — отметил Воробьев.

По его словам, в 2024 году в Московской области установили еще один рекорд — выдали разрешения на строительство 9,1 миллиона квадратных метров нежилых объектов. Суммарные инвестиции в проекты составляют 359 миллиардов рублей, а их реализация позволит создать в Московской области 57 тысяч рабочих мест.