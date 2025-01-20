Воробьев: трансформация ЦСС в Подмосковье ускорила строительство на 3 месяца
Рекордные пять миллионов квадратных метров коммерческой недвижимости ввели в Подмосковье за год. Таких успехов удалось достичь во многом за счет трансформации Центра содействия строительству. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что за год также удалось сократить сроки выхода на стройку с 11 до восьми месяцев.
«За прошедший 2024 год мы смогли увеличить объем введенных коммерческих площадей с 3,8 миллиона квадратных метров до пяти миллионов квадратных метров. Это произошло благодаря более гибкой работе с теми, кто обращается к нам за помощью по вопросам технических условий, различных согласований, разрешений. Видим, что при готовности к трансформации можно достичь заметных результатов в каждой сфере. Хочу напомнить, что один из новых показателей, который установил президент — это, как раз, ввод коммерческих и нежилых объектов», — отметил Воробьев.
По его словам, в 2024 году в Московской области установили еще один рекорд — выдали разрешения на строительство 9,1 миллиона квадратных метров нежилых объектов. Суммарные инвестиции в проекты составляют 359 миллиардов рублей, а их реализация позволит создать в Московской области 57 тысяч рабочих мест.
Министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян добавил, что высоких показателей удалось достичь благодаря цифровизации процессов сопровождения и внедрению искусственного интеллекта.
«К примеру, стали выдавать разрешения на строительство с отлагательным условием — это новелла Московской области, которая больше нигде не применяется. В упрощенном порядке выдаем разрешения на строительство бюджетных социальных объектов, объектов теплоснабжения, объектов, строящихся в ОЭЗ и индустриальных парках», — заключил Гарибян.
Помимо этого, в регионе создали умную систему АИС ЦСС. В ее работу заложили искусственный интеллект, алгоритмы которого помогли создать уже свыше пяти тысяч дорожных карт с оптимизированными сроками прохождения всех необходимых процедур. Также в цифру перевели и принцип «двух ключей»: принятие решения о выдаче разрешения на строительство при участии глав муниципальных образований.
Напомним, ЦСС — первый проектный офис в России. Он заработал в 2017 году по поручению губернатора. Основная задача центра — убрать для инвесторов административные барьеры и сократить сроки реализации проектов.