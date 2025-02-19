Воробьев: свыше 4 тысяч домов капитально отремонтируют в Подмосковье в 2025 году

В Московской области продолжается реализация программы капитального ремонта многоквартирных домов. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2025 году в ее рамках в порядок приведут свыше 4,4 тысячи зданий, а также заменят около 360 лифтов.

«Президент постоянно уделяет внимание этой важной, чувствительной теме, которая касается абсолютного большинства жителей. Каждому человеку, каждой семье нужны комфорт, уют. Поэтому с 2014 года мы реализуем в Подмосковье программу капремонта жилья, она у нас самая масштабная в стране. За это время обновили уже почти 19 тысяч МКД, перемены почувствовали свыше трех миллионов жителей», — подчеркнул Воробьев.

По его словам, продолжится и обновление лифтов. В регионе уже давно заменили оборудование, возраст которого превышал 25 лет. Сейчас в Московской области работает около 65 тысяч лифтов. Современное оборудование безопасно и комфортно для пассажиров: у него антивандальные двери, плавный ход, экономичное светодиодное освещение. Для удобства маломобильных жителей в кабинах предусмотрены поручни, а кнопки продублированы шрифтом Брайля. Все лифты производят в России и Белоруссии.

Также в планах на 2025 год — обновить более 2,1 тысячи кровель, отремонтировать тысячу фасадов, 513 подвалов и фундаментов. Помимо этого, рабочие установят 500 индивидуальных тепловых пунктов, которые помогут регулировать подачу тепла и экономить ресурсы. В 1,2 тысячи домов заменят инженерные сети — водоснабжение, отопление, электричество и канализацию, а в 700 домах обновят газовые системы. В рамках программы «ГазКонтроль» продолжат устанавливать датчики утечки газа, которые оперативно оповещают жильцов об опасности.

Самые масштабные работы в этом году проведут в Балашихе, Воскресенске, Пушкино, Красногорске, Люберцах, Одинцове, Подольске и Сергиевом Посаде. За качеством ремонта круглосуточно будут следить камеры видеонаблюдения. Напомним, узнать, включен ли дом в программу капремонта, и найти сроки его проведения можно на интерактивной карте на сайте.